女優の綾瀬はるかが、主演を務める公開中の映画「人はなぜラブレターを書くのか」で夫婦役を演じた妻夫木聡との２ショットを公開した。スタッフによるインスタグラムが２０日までに更新され、「１通の手紙が奇跡を起こした、実話に基づく物語。映画『人はなぜラブレターを書くのか』寺田家のオフショットを公開」と書き出すと、夕焼けの海をバックに手の人差し指を頬にあてて妻夫木とニッコリほほ笑む写真を投稿した。２００