〈「出世はタイパが悪い」「同僚より頑張りたくない」「管理職は搾取されている」4人に1人が“出世を望まない”Z世代のリアルな本音〉から続く「静かな退職」が広がるいま、Z世代は本当にやる気を失っているのか。実態は、最低限の業務にとどめながらも、自分の市場価値を高めたいという意欲を併せ持つ“二面性”にある。転職を前提にキャリアを描き、1社目にも成長環境を求める彼ら。企業はどう向き合うべきなのか？【写真】この