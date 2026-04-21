安達3尉と木村3曹は統監部の古川と一緒には帰還せず、戦闘が始まった釧路市内に残留することを決意する……。【続きを読む】「頼む！ 指揮をとってくれ！」上官が全滅した小隊からの必死の懇願…どうする安達3尉!?第8話〈後編〉へ続く〈「頼む！ 指揮をとってくれ！」上官が全滅した小隊からの必死の懇願…どうする安達3尉!?〉へ続く（柏葉比呂樹,砂川文次）