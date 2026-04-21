〈「停戦命令」を無視してバトルを続けるロシア軍と自衛隊残留部隊…壮絶な《市街戦》の行方は─!?〉から続く 釧路市内でロシア軍と交戦する6連部隊だが、戦車からの砲撃で劣勢に。そこへ応援に駆けつけたのが、安達3尉と木村3曹だった……。「小隊」第8話 前編を読む次回は5月12日（火）更新予定です。（柏葉比呂樹,砂川文次）