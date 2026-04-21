〈「監督の責任なので申し訳ない気持ちでいっぱいです」歯車が狂った局面では判断が半歩遅い…広島東洋カープが体感した“采配”における“2つの課題”〉から続く「野球は投手力と守備力がなければ優勝できない」――そんなプロ野球の常識を完全に破壊したのが、2018年、19年にパ・リーグを連覇した辻発彦監督率いる埼玉西武ライオンズだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）当時のチームで、新人遊撃手として史上初の全試合フ