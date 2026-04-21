【ニューヨーク共同】米アップルは20日、ティム・クック最高経営責任者（CEO）が9月1日付で会長に就き、後任CEOにジョン・ターナス氏を充てる人事を発表した。CEO交代は故スティーブ・ジョブス氏が退いて以来、約15年ぶり。