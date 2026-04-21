哨戒防備群に所属する護衛艦が中国艦を激写防衛省・統合幕僚監部は2026年4月20日、鹿児島県の横当島沖で中国海軍の艦艇2隻を確認したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】2隻来た！これが日本に超接近した中国海軍のステルス艦です自衛隊が確認したのは、中国海軍のルーヤンIII級ミサイル駆逐艦1隻とジャンカイII級フリゲート1隻の計2隻。いずれもステルス性を意識した外観です。これらの艦艇は4月19日午前11時頃