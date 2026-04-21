直球のキレを取り戻した今永の好調は続くか(C)Getty Images今季、カブスでの3シーズン目を送っている今永昇太は、負傷者が相次いでいる先発陣で好パフォーマンスを続けている。直近の登板となった現地時間4月15日のフィリーズ戦では、11個の三振を奪う圧巻の内容で今季初白星。開幕から4度の先発で1勝1敗、防御率2.45と、登板毎に投球に磨きがかかっている印象だ。【動画】“魔法”を取り戻した今永昇太の奪三振ショー！冴えるス