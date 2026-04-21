現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2025年12月3日に回答があった山梨県在住65歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：65歳男性同居家族構成：本人、妻（61歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：山梨県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：1200万円現在の預貯金：5000万円、リスク資産：5000万円