青森県で震度5強を観測した今回の地震を受けて、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。今後、大規模な地震が起きる可能性が相対的に高まっています。どう備えればいいのか、社会部災害担当の藤吉有咲記者に話を聞きます。■海側と陸側のプレートが衝突…過去何度も巨大地震――「北海道・三陸沖後発地震注意情報」どういった経緯で発表この情報は、マグニチュード7クラスの地震が発生した場合に、出されるこ