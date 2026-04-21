先日、高市首相が国会で発した「私に恥をかかせるな」発言はパワハラに当たるのか。心理学者の舟木彩乃氏は「今回はパワハラに当たるとは言い難い。しかしそれでも議論を呼んだ背景には、女性ならではの『ダブルバインド』、そして『女性上司と男性部下』という構図が影響している」という――。写真＝時事通信フォト中東情勢に関する関係閣僚会議で発言する高市早苗首相（右）。中央は赤沢亮正経済産業相＝2026年3月31日、首相官