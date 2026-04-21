◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）今週、国内Ｇ１はひと休み。香港ではＪＲＡ海外馬券発売対象レースとなるチャンピオンズデーのＧ１・３競走（２６日、シャティン競馬場）が行われる。チェアマンズスプリントプライズには、高松宮記念を連覇したサトノレーヴが登場。香港記録の１９連勝中カーインライジングと４度目の対決を迎える。チェアマンズスプリントに向か