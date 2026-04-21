秋田出身の相場詩織アナウンサーが２１日までに自身のインスタグラムを更新。満開の桜の中でのショットを披露した。インスタグラムに「いろんな方からおすすめされていてずっと行きたかった能代市役所さくら庭にお邪魔してきました」とつづり、地元秋田県の桜の名所を訪れたことを報告。「こちらの特徴は地上３メートルの高さから桜を間近に観ることが出来るところで、まるで桜に包まれているかのような幻想的な景色を