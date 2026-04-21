お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）に出演。“秘密”を明かした。この日は、伊藤のことを本当に嫌いな１人を当てる「マジギライ１／５」という企画を放送。謹慎処分明けでテレビ初出演のタレント・上杉真央が「打ち上げさ、森田さんも佐久間さんも帰ってるのに、お前だけずーっと居座ってたよな」と暴露すると、スタジオからは「恥ず