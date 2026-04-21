バルト海上空で、緊張の高まりを象徴する動きが続いている。NATO（北大西洋条約機構）によると、2026年4月、同海域でロシア軍機に対する緊急発進（スクランブル）がわずか1週間で4回実施された。フランス空軍の戦闘機が出動し、情報収集機や戦闘機を含む複数のロシア機を確認・追尾した。ロシア機の活動は、飛行計画の未提出やトランスポンダー停止といった「非協力的行動」を伴うケースが多く、NATO側は「偶発的衝突のリスクを高