日本ハムの野村佑希外野手が納車された車を公開し、多くの反響が寄せられている。２０日に自身のインスタグラムを更新。「ＭＩＤＡＬＦＡｐｒｅｓｅｎｔｓプレミアムトークショーでお仕事させてもらったご縁もあって納車してもらいました！」とつづり、お披露目したのは「＃ａｕｄｉ」だ。ピカピカに光る車を前に、笑顔で花束を持つ私服姿をアップ。フォロワーは「ステキ！！」「素敵すぎるわ」「なんでそんなにカッコ