突然ですが、「GHG」が何の略か知っていますか？環境問題の原因である…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「温室効果ガス（Greenhouse Gas）」でした！GHGとは「温室効果ガス（Greenhouse Gas）」の略称です。温室効果ガスとは、大気中に存在して地表から放出される熱を吸収し、地球の温度を保つ働きを持つ気体のことです。代表的なものには、二酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒素（N₂O）