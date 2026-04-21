大阪城がお庭と言う言葉がぴったりな「ホテルニューオータニ大阪」。連日たくさんのお客様が来店される、大人気のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、4月1日から28日まで「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」を開催中！”桜&抹茶”をテーマにした、期間限定桜のスイーツビュッフェを紹介します。 桜&抹茶”の期間限定桜のスイ&