アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦期限について、「延長する可能性は極めて低い」と主張しました。ブルームバーグ通信によりますと、トランプ大統領は20日、イランとの停戦について「延長する可能性は極めて低い」との認識を示したうえで、期限が切れるのはアメリカ東部時間の「22日の夕方だ」と主張しました。これまで「2週間」の停戦期限は21日だとされていました。トランプ大統領はイランとの2回目の対面協議が21日にパ