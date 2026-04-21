広島の大瀬良大地投手（３４）が２０日、マツダでの投手指名練習に参加し、今季初先発が予定されている２２日のヤクルト戦（マツダ）でチームに勝利を呼び込むと意気込んだ。３月上旬に右ふくらはぎの負傷で離脱し、開幕ローテーション入りを逃した投手最年長右腕。白星をもたらし、チームの上昇ムードにも火を付ける。夏日を思わせる強い日差しが照りつけるマツダで、大瀬良がハツラツと動いた。キャッチボールを終えると、ブ