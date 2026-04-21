お笑い芸人の天竺川原（川原克己／46）が18日、自身のインスタグラムを更新。前日17日に誕生日を迎えたロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Taka（38）の誕生日祝いが開催されたことを報告し、大物俳優・芸人らが集結した貴重な写真を複数公開した。【写真】「やばすぎます」Taka、佐藤健、吉高由里子らが集結…天竺川原が公開した“豪華メンバー”集合ショット投稿では、「王子駅と言えばこのメンバーっしょ #王子駅」との