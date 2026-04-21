NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝87.42（+5.84+3.72%） 米国がイランに対する海洋封鎖を実施するなかイランに向かう貨物船を拿捕し、一時停戦期間が終了するまでに再び和平交渉が行われるのか不透明感が強まったことが相場を押し上げた。レバノン停戦など、一時停戦の合意内容を遵守しなかった米国に対するイランの不信感は強く、イラン政府は次回の交渉日程について不明であると発表している。トランプ米大統領