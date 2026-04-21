イラン情勢が再び緊張も落ち着いた反応ドル円は１５８円台での推移＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５８円台での推移が続き、様子見の雰囲気が広がった。土日にイラン情勢の緊張が再び高まり、今週の停戦期限を前に和平協議の見通しに不透明感が広がった。ただ、為替市場は比較的落ち着いた反応を示し、全体的に以前のような悲観的ムードまでは市場に広がっていない。 この日もトランプ大統領の