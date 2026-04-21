刻印とナンバー山手線の西日暮里駅から歩くこと5分。ある貴金属店の前に朝から行列ができている。看板には「井島貴金属精錬」とある。ここに「金」を含んだアクセサリーなどを持ち込むと、含有量を調べた上で純金の地金（99.99％）に精錬してくれるのだ。扱っているのは金のほかに銀、プラチナ、パラジウム。個人客相手に精錬と分析サービスを行っているのは、日本でもここだけである。【写真を見る】ペン先だけじゃない！“金