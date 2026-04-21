【後編（全2回）】両親が殺人容疑で逮捕され死刑囚になった――そんな数奇で過酷な経験をしたのが、「埼玉愛犬家連続殺人事件」の主犯、関根元死刑囚の子どもとして育てられたA男とB子だ。親たちの逮捕直後、二人の子どもに何が起きたのかは前編でご紹介した。後編では、その後成人した娘、B子が収監された関根とやりとりする中で見た関根の“二面性”について明かす。子どもたちが自身の言葉で語った「死刑囚の子ども」としての