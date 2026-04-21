米大リーグが２０日（日本時間２１日）、１３日から１９日までの週間ＭＶＰを発表した。ア・リーグはガーディアンズのＪ・ラミレス内野手が４本塁打含む打率３割６分４厘で９度目の受賞。現役ではジャッジ（１５回）、大谷（１１回）、フリーマンとバーランダー（ともに１０回）に次いで５位。ナ・リーグはカブスの切り込み隊長Ｎ・ホーナーが２本塁打含む打率３割４分６厘、１１打点で初受賞。４本塁打、９打点のホワイトソ