【前編（全2回）】遺体は風呂場で解体、骨は高温で粉にする……。埼玉県で1993年、愛犬家ら4人が相次いで殺害された事件で、殺人や死体損壊遺棄などで死刑が確定した関根元・死刑囚が東京拘置所で死亡してから9年あまり。「第一の殺人」が起きたとされるのは33年前の4月20日だった。戦後日本における最大級の殺人犯である関根、その妻である風間博子という死刑囚を親に育った二人の子どもA男とB子自身が語った関根の異常な素顔に