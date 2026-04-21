【キーウ、モスクワ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナ軍は20日、ロシア南部クラスノダール地方の黒海沿岸の町トゥアプセにある石油関連施設を無人機で攻撃した。ロシアの石油輸出拠点の一つで、地元当局によると、火災が発生し、3人が負傷した。石油施設を集中的に攻撃し、ロシアが戦費獲得の収入源としている石油輸出を阻止する狙いがある。ウクライナ軍は16日にも同施設周辺を攻撃し、住民2人が死亡して、石油製品が約1