【ニューヨーク共同】週明け20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに小幅反落し、前週末比4.87ドル安の4万9442.56ドルで取引を終えた。米国とイランの再協議の動きを見極めようと様子見姿勢が強まり、方向感に乏しい展開だった。米イランの停戦期限が近づく中、トランプ米大統領は再協議が21日に行われるとする一方、イラン側は再協議の予定がないと主張に隔たりが見られる。米国がオマーン湾でイラン