人生、うまくいかないことの方が多い――。残念ながら、それが現実です。大事なのは、そんなときに「ついてないな」「運が悪いな」などとネガティブに考えないこと。たとえ非科学的であっても、「これはチャンスなんだ」とポジティブに自分を“騙す”ことによって、実際に「いいこと」は起きるのです。これは単なる精神論ではなく、よくよく考えると多くの人が納得できる“深い理由”があるのです（この記事は、『超☆アスリート思