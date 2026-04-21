“日本キラー”と呼ばれた父を持つ韓国の女子バレーボール選手、チェ・ヨンジンのオフショットが注目を集めている。【写真】韓国バレーボール界の“グラマラス美女”チェ・ヨンジンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自然が広がる公園のような場所でリラックスした表情を見せるチェ・ヨンジンが写っている。ブラウンのフレンチスリーブTシャツにオリーブグリーンのインナーを重ね着し、デ