◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(21日、長野オリンピックスタジアム)セ・リーグは21日から地方球場での開催を含む新たなカードがスタート。長野で行われる巨人対中日の試合は、予告先発として巨人が則本昂大投手、中日が金丸夢斗投手と発表されました。則本投手は、これが新天地での今季3試合目のマウンド。今季初登板となった2日の中日戦では、7回2失点と試合を作るも、打線の援護に恵まれず黒星を喫していました。前回登板の14