ソフトバンク3年目の右腕、藤原大翔投手（20）が急成長を遂げている。今春キャンプ中には育成選手ながらWBC日本代表の壮行試合に登板し、自己最速156キロの直球を武器に1回を無安打無失点に抑えて注目を集めた。飛躍の要因としてチェンジアップの改良、投球動作の進化による直球の球威アップを挙げた。また、サポートしてくれる奥村政稔2軍投手コーチ（33）へ感謝の思いと“夢”を語った。支配下登録の有力候補として名前が挙