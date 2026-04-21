「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）ラフターラインズがキレキレの末脚で権利奪取だ。前走のきさらぎ賞で見せたパフォーマンスがとにかく強烈だった。ゲートが開くと立ち上がるような格好で大きく出遅れ。道中も力み加減だったが、直線に向くと一気に闘志に火がついた。レースの上がりを０秒９上回る猛烈な末脚を発揮。重賞上位常連のゾロアストロ、２４年１歳セレクトセールにおいて５億９０００万円（税抜き）で取引され