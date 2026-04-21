【在阪テレビ局アナウンサーの「アナランド」】即戦力として期待されて早5年。活躍が止まらないカンテレ・橋本和花子アナウンサー（27）が4月26日、「オリックス―日本ハム」（京セラドーム）で今年初めてのプロ野球実況に挑む。ベテランの先輩アナから「1年の最初の実況は緊張する」と教えられたそうだが、「昨年2試合やって、気持ちの持ちようは違います。まだまだヒヨッコですが、初めてじゃないんで見てる人、聞いてる人の