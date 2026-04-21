衝撃のレコードＶから一夜明けた２０日朝、皐月賞馬に輝いたロブチェンが栗東トレセンで元気な姿を見せた。担当の房野助手は「出せるだけの声を出した。あれで落鉄もしてたん？とエピソードが増えたね。松山がうまく乗った」と人馬をたたえた。ホープフルＳは７番人気の伏兵だったが、今回は堂々１番人気での勝利で、期待は増すばかり。「重心が低いから“ワニ”って言っていたけど、（吉田）勝己さんは『フェラーリだね』って