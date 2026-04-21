筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第42回は選手のパワーの源になっている「そば茶寮桃乃香」タマスタ筑後から歩いて15分ほどの場所にあるそば店「桃乃香（ももか）」は、多くの選手が通う筑後の隠れた名店だ。常連客の一人、岡植純平投手のお薦めは大海老天そば。「バナナくらい大きいエビが乗っています。味変のゆずこしょうとかラー油もおいしいです」と何度も注文する理由を