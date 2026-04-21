宇宙の謎に挑もうとしていた青年は、難解な数式を捨ててサラブレッドの背中に飛び乗った。今年２８歳になる松田寛也助手。先輩スタッフと声を掛け合いながら、テキパキと馬の手入れを行う姿も板についている。栗東・角田厩舎で働き始めて、１年が過ぎた。長い手足、身軽そうな細身のシルエット。いかにも馬乗りという言葉が似合うが、トレセンでは珍しい経歴の持ち主だ。熊本県玉名市出身で地元の高校を卒業。東京大学に進学し