日本ハムは20日、水谷瞬外野手（25）が札幌市内の病院で検査を受け「左尺骨遠位端骨折」と診断されたと発表した。試合復帰まで約6週間の見通しだが、1軍復帰までは約2カ月程度かかる可能性があり、前半戦の出場は微妙となった。19日の西武3回戦（エスコン）に出場した水谷は、3点を追う7回1死満塁で一塁線への打球を放った。処理した西武・平沢が本塁へ送球。水谷が顔面付近に来たボールを防ごうと出した左手首付近に直撃した