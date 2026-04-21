「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）今週はＧ１もひと休み。舞台を阪神から京都へ移し、安田記念の前哨戦が行われる。主役を張るのはデータ班もイチ推しのアドマイヤズームだ。一昨年の２歳マイル王だが、昨年は３戦してまさかの未勝利に。復活を期すべく、今回は半年間たっぷりと休養を取って立て直されてきた。ここで本来の姿を取り戻し、弾みをつけて本番へと向かいたい。▼傾向（過去１０年）安田記念のステップレ