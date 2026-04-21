20日に29歳の誕生日を迎えたソフトバンクの柳町が21日の西武戦から“ペースアップ”を目指す。「去年はケガなく1年間を過ごせた。今年もケガなく、いい年を過ごせたらなと思っています」。ここまで20試合出場で打率.239、0本塁打、11打点と本調子ではない。例年春先に苦しむ傾向があり、「誕生日を過ぎると上がってくるイメージ」を持っている。昨季は誕生日を境に打率.118、0本塁打、0打点から急浮上した。28歳最初の試合だ