ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が、昨秋ドラフトで1位指名したスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）を4月上旬に米国で初視察していたことを明かした。全米大学体育協会（NCAA）リーグ戦3試合を視察し、現地でしか分からない“人間・麟太郎”を観察。チームの核になれる選手だと改めて高評価した。城島CBOは4月上旬に渡米し、佐々木のプレーぶりを初視察した。そこには明確な目的が