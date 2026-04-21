きょうは午前中を中心に雨の所が多くなりますが、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、雨のあとは広い範囲に黄砂が飛んでくる予想です。見通しの悪化や体調管理にお気をつけください。日差しとともに気温が上がり、関東を中心に夏日になる所が多くなりそうです。【雨は午前中が中心】前線の通過に伴って、午前中は東日本や北日本を中心に雨の所が多くなりそうです。朝のうちは北陸や北日本の日本海側で雨脚の強まる所もあるでしょう