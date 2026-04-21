韓国・大田で、動物園から逃げ出していたオオカミが保護される様子が、カメラに捉えられた。麻酔を打たれて眠るオオカミは、無事に動物園に戻された。検査では胃の中から釣り針が見つかったものの、健康状態に異常はないという。数人がかりで水路から引きあげられる韓国・大田で17日に撮影されたのは、「引きあげろ！」という声と男性たちの姿だ。男性たちが数人がかりで水路から引きあげたのは、韓国の動物園から脱走していたオオ