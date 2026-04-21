日本ハム・山崎福也投手（３３）が、５月末から始まるセ・パ交流戦前までの「先発復帰」へ秘めたる思いを抱いている。プロ１２年目の左腕は昨季まで先発ローテーションの一角を担ったが、今季は有原の加入や若手投手の台頭もあって開幕から中継ぎに回った。ここまで７試合に登板して０勝０敗、防御率５・６８。慣れない役割の中で結果を出し切れずにいる。プロ入りから先発中心だっただけに、現在の立ち位置には「（調整を含