イラン戦争の停戦期限が米東部時間２１日（日本時間２２日）に迫る中、さらなる泥沼化が指摘されている。イラン内部で対米穏健派が排除され、イランの強硬派組織であるイスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が実権を握った兆候があるという。協議の行方は不透明だ。米国とイランは２１日に仲介国であるパキスタンの首都イスラマバードで、戦争終結への再協議に臨む可能性がある。米国側は、バンス副大統領をはじめとする交渉担当者ら