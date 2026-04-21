4月2日、成田国際空港株式会社（NAA）は、滑走路の新増設に向けて、土地収用法に基づく強制収用の手続きを検討することを明らかにした。現在のB滑走路を1000m延伸し、さらに3500mのC滑走路を新設する計画。年間34万回の発着枠を50万回に引き上げることを目指している。NAAは国土交通省に方針を伝え、地元の理解を得たうえで、6月にも手続きの申請を正式決定する予定だ。成田空港は1978年、新東京国際空港として開港したが、その過