戦後まもなく、前衛美術の分野で注目を集めたものの、その後、十分に取り上げられることが少なかった女性美術家たちに焦点をあてる特別展「アンチ・アクション彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が、兵庫県立美術館で開催されている。2026年5月6日（水・振休）まで。山崎つる子『作品』1964年芦屋市立美術博物館蔵(c) Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo戦後まもない