5歳の「こじろー」くん。カワイイお顔をしていたので飼い主さんがカメラを向けると……絶対に飼い主さんの言う事をわかっているような表情に。その顔には3,300以上のいいねが集まりました。 はたしてどんなお顔でしょうか？ 【写真：『かわいい顔をしていたネコ』→撮影しようとカメラを向けたら…変化した『表情』】 わかってやっているの？ Xアカウント『こじろーの日常』に投稿されたのは、カメラを向