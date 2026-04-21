猫と暮らす子供が得られるメリット6選 思いやり・共感力が育つ 猫は人間の言葉を話すことができないので、子供は自然と猫の表情やしぐさから、気持ちを読み取ろうとします。「嫌がってるのかな」「今はそっとしておこう」「寂しいのかな」など、猫の気持ちを考える経験は、相手の立場に立って考える力が自然と養われます。 命の大切さを学べる 猫はぬいぐるみとは違うので、体調を崩したり、元気がなかったり、